التحقيق في طرود مشبوهة تصل إلى مواقع للاستخبارات الأمريكية

واشنطن(صدى):

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي، عن تحقيقه في 6 طرود مشبوهة احتوت على مكونات متفجرة، أرسلت إلى 6 مواقع حكومية وعسكرية واستخباراتية حول واشنطن.

وكتب مكتب التحقيقات الاتحادي على موقع ” تويتر ” قائلاً : ” إنه في 26 مارس الجاري، استجاب المكتب لبلاغات عن طرود مشبوهة في عدة منشآت حكومية، وجمعت كل الطرود لمزيد من التحليل من قبل المكتب ” .

وأوضح مسؤولو إنفاذ القانون بأمريكا، أن الطرود التي ظهرت في جامعة الدفاع الوطني، وفي منشأة لفرز البريد تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية، ومنشأة فرز بريدية تابعة للبيت الأبيض في ضواحي واشنطن، ومنشأة أخرى تابعة للبحرية الأميركية في دالغرين بولاية فيرجينيا، ومواقع أخرى، كانت قد وصلت عبر البريد.

ويفحص مكتب التحقيقات الاتحادي الطرود؛ لمعرفة ما إذا كانت من عمل نفس الشخص أو الأشخاص، وكذلك تحديد ما إذا كانت تحتوي على عبوات ناسفة حقيقية أم لا.