لاعب الفيصلي: الهلال سيتوج بلقب الدوري.. وفهد المولد الأفضل

ماجد محمد(صدى):

قال محمد أبو سبعان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ، إن المدرب الصربي فوك رازوفيتش، هو السبب وراء تألقه هذا الموسم.

وأوضح ” أبو سعبان ” أن العمل الكبير من المدرب، ولاعبي الفيصلي خلف النتائج الإيجابية التي تحققت حتى الآن، مضيفًا : ” وتوجيهات المدرب رازوفيتش، وعودتي إلى الخانة التي أفضل اللعب بها من أسباب ظهوري بمستوى مميز مع الفيصلي “.

وعن النادي الذي سيفوز بلقب الدوري من وجهة نظره،توقع ” أبو سبعان ” أن يكون من نصيب الهلال المتصدر، وسط منافسة شرسة من الوصيف نادي الأهلي.

وعلى جانب أخر أشاد باللاعب فهد المولد، قائلا :” حبيبي فهد المولد أفضل لاعب محلي بالنسبة لي هذا الموسم ” ، موضحُا أن فيلانويفا هو الأفضل من الأجانب.