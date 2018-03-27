بالصور.. افتتاح أعمال المؤتمر الدولي للمرأة في الأردن

تركية البدر(صدى):

شهد المؤتمر الدولي الأول ” المرأة ريادة وقيادة بين التحديات والإنجازات ” والذي افتتحته سمو الأميرة بسمة بنت طلال يوم أمس الاثنين حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ، وصاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت ناصر بن عبد العزيز ال سعود.

كما شاركت سمو الأميرة ديمة بنت سعود بن خالد بن تركي آل سعود، رئيس مجلس إدارة مؤسسة إطعام، وسمو الأميرة خلود بنت خالد بن ناصر آل سعود؛ في جلسة حوارية، نظمها المؤتمر الدولي الأول “المرأة ريادة وقيادة بين التحديات والإنجازات” ، والمنعقد في العاصمة الاردنية عمان.

وسلط المشاركون في الورشة الضوء على الدور الريادي للمرأة العربية، إضافة إلى دور منظمات القطاع الثالث في تعزيز القيادة المجتمعية للمرأة.