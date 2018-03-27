بالفيديو.. الشاب الذي رفض الزواج من فتاة ” السيارة الفارهة ” يروي تفاصل الواقعة
كشف الشاب صاحب واقعة فشل زواجه من فتاة في جازان بسبب اشتراطها أن يشتري لها سيارة من نوع ” لكزس ” عن ملابساتها وتفاصيلها، كاشفاً عن السبب الذي دفعه إلى عدم اتمام الزواج منها في اللحظات الأخيرة.
وأوضح الشاب أنه تقدم لخطبة الفتاة بعدما رشحتها له شقيقته، فقام هو بالذهاب لوالدها الذي رحب بالأمر ولم يحدد أي مهر بل كان متجاوباً إلى أبعد حد، حسب تعبيره.
وأضاف أنه فرح بتجاوب والد الفتاة، إلى أن جاء المأذون ووقت تحديد المهر، قال له والدها إن هناك شرطا واحدا وهو أن الزوجة هي التي تحدد المهر، فقلت أبشر دام إنك استقبلتني هذا الاستقبال دون أن تشرط علي أي شرط في البداية.
وأشار إلى أنه فوجئ ليلة عقد القران باشتراط العروس سيارة من نوع ” لكزس ” تتجاوز قيمتها 460 ألف ريال لإتمام الزواج، لافتاً أنه صدم من طلبها، حتى أن المأذون ذهل هو الآخر وتوقف عن كتابة الشروط في العقد.
وأكد أنه بعد هذا الشرط قرر عدم إتمام الزيجة رافضا طلبها قبل لتخوفه من حياته بعد ذلك معها خاصة أنه يعمل في وظيفه خاصة وإمكانياته محدودة، مفضلاً البحث عن فتاة غير متكلفة وتقدر الحياة الزوجية وتعيش معه ضمن حدود إمكاناته بلا مفاخرة وديون.
معلمة[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 4 ساعات
البنت ماتبيك بس هو للآن مااكتشف السبب
أما إذا كانت متلاعبة في مشاعرك وعشمتك في الموافقة وهي قاصدة تسوي هالحركة فالشكوى لله
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 3 ساعات
قد تكون طريقه دبلوماسيه للتملص من الزواج-لاي سبب قد يكون اتضح بعد الخطبه-
خالد[ عدد التعليقات: 832 ] نشر منذ 3 ساعات
من زين كشتها ام الحلبه خذ لها سيكل ويخب عليها تبي لها سياره ب 460 خذو عقلك خليه يخيس بين ارجولك
الابهاوي[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 ساعات
اتفاق مع ابوها
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 3 ساعات
واضح انها وأهلها زحلطوك بعد ما اعطوك الموافقه وتورطوا.. يمقن جاهم عريس غيرك
khalid[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأوضح الشاب أنه تقدم لخطبة الفتاة بعدما رشحتها له شقيقته، فقام هو بالذهاب لوالدها الذي رحب بالأمر ولم يحدد أي مهر بل كان متجاوباً إلى أبعد حد، حسب تعبيره.
اولا خطبة وبعدين اعطوك الشروط وهونت
مغرد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا حبيبى تزوج من برا احسن لك والله العظيم السعوديه قلق وربى والله ثم والله الزواج من برا احسن
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهو كيد النساء هنا اشتغل حتى كيد الاباء يوم رحب فيه بالبدايه 😅
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 2 ساعتين
فضحوووها مسكينه …. خلاص هيا قالت تبغا كذا وانت رفضت خلاص قفل على الطلب وكنسل وانتهى .. استر عليها مو كذا ياعمي 😕
ابو مازن2148[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتوقع انها تبي تهدي ابوها السيارة واتوقع والعلم عندالله انها مزيونة
مغرد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 2 ساعتين
خذ لك فلبينيه وريح راسك سلاسال صغير والوجبه هبر جر وشلك وش لدوخت الراس بس انا شا يف انك يوم رحت تجيب الما ذون صار شى بعك وحطوا شروط تعجيزيه
كان زمان[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 2 ساعتين
من عاش بالحيله مات بالفقر ..
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكل البنت تحب تعجزك وتصرفك
بشرط تعجيزي ربما في قلبها احد غيرك
هذا شرط عشم ابليس في الجنة
يدخل ابليس الجنة بشرط
حتى يلج الجمل في سم الخياط؟؟؟؟
وما تحب تطلع ابوها كذاب او ضعيف شخصية
امام وجيه الرجال
عوض الله كلا منكما خيراً
عن الآخر
مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرسح[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
هالمباغ تاخ> قيها عشر حريييييييييييييييييييييييييييييييييييييم
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا كلام العقل
قفل على الطلب وكنسل على الموضوع-واترك الفرصه لغيرك-والنصيب اللي ماهو مكتوب -عسيييييير—
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3882 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههههه براااڤووو ياسعادة المستشار 👍🏻😍
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6818 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابوها معها ما هي بعيدة انه هو اللي قالها تشرُط هالشرط ههههههه
هي واضح انهم ما يبون الرجال وقالوا نصرفه بهذي التصريفة
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16449 ] نشر منذ 2 ساعتين
شيء عجيب صراحه ما ألومه !
مغابش[ عدد التعليقات: 302 ] نشر منذ 1 ساعة
خذ لك بنت تركب معك في عرواي ومالك ومال لكزس وتدفع حوالي مليون مهر وسيارة واخرتها طعم البصله وحده
ام روان[ عدد التعليقات: 516 ] نشر منذ 1 ساعة
البنات على قفى من يشيل ايش وداك هالمبول والسندريلا بنته ام شوشه