بالفيديو.. الشاب الذي رفض الزواج من فتاة ” السيارة الفارهة ” يروي تفاصل الواقعة

تركي السالم(صدى):

كشف الشاب صاحب واقعة فشل زواجه من فتاة في جازان بسبب اشتراطها أن يشتري لها سيارة من نوع ” لكزس ” عن ملابساتها وتفاصيلها، كاشفاً عن السبب الذي دفعه إلى عدم اتمام الزواج منها في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الشاب أنه تقدم لخطبة الفتاة بعدما رشحتها له شقيقته، فقام هو بالذهاب لوالدها الذي رحب بالأمر ولم يحدد أي مهر بل كان متجاوباً إلى أبعد حد، حسب تعبيره.

وأضاف أنه فرح بتجاوب والد الفتاة، إلى أن جاء المأذون ووقت تحديد المهر، قال له والدها إن هناك شرطا واحدا وهو أن الزوجة هي التي تحدد المهر، فقلت أبشر دام إنك استقبلتني هذا الاستقبال دون أن تشرط علي أي شرط في البداية.

وأشار إلى أنه فوجئ ليلة عقد القران باشتراط العروس سيارة من نوع ” لكزس ” تتجاوز قيمتها 460 ألف ريال لإتمام الزواج، لافتاً أنه صدم من طلبها، حتى أن المأذون ذهل هو الآخر وتوقف عن كتابة الشروط في العقد.

وأكد أنه بعد هذا الشرط قرر عدم إتمام الزيجة رافضا طلبها قبل لتخوفه من حياته بعد ذلك معها خاصة أنه يعمل في وظيفه خاصة وإمكانياته محدودة، مفضلاً البحث عن فتاة غير متكلفة وتقدر الحياة الزوجية وتعيش معه ضمن حدود إمكاناته بلا مفاخرة وديون.