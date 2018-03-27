منظمات عالمية تتخذ ذبح الأضاحي حيلة لتشويه صورة المملكة

علي القحطاني(صدى):

أوضح أمين عام جمعية الرفق بالحيوان، الدكتور منصور الخنيزان، أن هناك بعض المنظمات العالمية تحاول تشوية صورة المملكة أمام العالم بسبب ذبح الأضاحي في موسم الحج؛ متناسية مصارعة الثيران وسباقات الكلاب وما يحدث بها انتهاكات بحق الحيوانات.

وأشار ” الخنيزان ” إلى أن الجمعية ستعمل على توضيح أثر الرفق في الحيوان، وذلك من خلال حملات توعية تشترك فيها مع القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تلك الحملات.