برغم علاقتها مع الرجل الوسيم.. أنجلينا جولي لم تنسى براد بيت

أماني الغامدي(صدى):

لا تزال حياة النجمة العالمية ” أنجلينا جولي ” ، بعد طلاقها من النجم العالمي براد بيت بسنوات، محور اهتمام الصحافة العالمية، خاصة بعد أخبار تحدثت عن علاقة جديدة تعيشها جولي.

حيث كشفت مصادر أن جولي أصبحت تواعد رجلًا وسيمًا وكبيرًا بالسن يعمل في مجال العقار، لكنهما يحتفظان بعلاقتهما بشكل سري حتى الآن.

وأشارت مصادر مقربة من جولي، أن علاقتها الحالية ليست جدية، حيث أنها أخبرت بعض أصدقائها أنها غير مستعدة لأي علاقة في الوقت الحالي، على الرغم من ظهورها أكثر من مرة الرجل الوسيم الكبير بالسن.