دي خيا عن مواجهة ميسي وديا: تحدي جديد

طلال الغامدي(صدى):

يرى حارس مرمى المنتخب الإسباني دافيد دي خيا، إن مواجهة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين وديًا يعد أمرًا مميزًا.

وأوضح دي خيا: ” هذا هو ميسي، اللعب ضده أمر خاص ومميز، إنه تحدٍ لي كحارس مرمى ” ، حيث يلتثي المنتخبين وديًا اليوم الثلاثاء في مواجهة مثيرة؛ استعدادًا لمونديال روسيا.

وفيما يتعلق بالجماهير في المباراة بين المنتخبين، قال: ” هناك دائمًا الكثير من الحماس من أجل المنتخب الوطني، إنها مباراة في مدريد وملعب جديد، الناس متحمسون ونحن سنبذل كل شيء للاستمرار في هذا المستوى “.

وعن تقيمه لأداء المنتخب الإسباني قال : ” كانت هناك عدة تغييرات هنا، يوجد لاعبون مخضرمون وشباب، لدينا مجموعة رائعة، ونحقق نجاحًا رائعًا، وفي غرف الملابس يمكنك أن ترى السعادة، لدينا مجموعة ذات طموح وحماس “.