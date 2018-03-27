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بالصور.. استكمال أعمال السفلتة و صيانة أعمدة الإنارة بالمدينة المنورة

بالصور.. استكمال أعمال السفلتة و صيانة أعمدة الإنارة بالمدينة المنورة
نايف السالم(صدى):

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في وكالة المشاريع، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال السفلته بطريق أبو بكر الصديق – رضي الله عنه – ” السلام سابقًا ” .

جاء ذلك في إطار أعمال صيانة الطرق التي تقوم بها وكالة المشاريع بالمنطقة، حيث استكملت الوكالة أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة بالصويدرة و المندسة بالمدينة المنورة.

وعرضت أمانة المدينة، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عدد من الصور التي ترصد جانبًا من أعمالها.

 


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