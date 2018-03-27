بالفيديو.. التجارة تضبط مطبعة بعمالة مخالفة وتزور العلامات التجارية
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، مطبعة مرخصة بها عمالة مخالفة لنظام العمل في مدينة جدة، خلال مداهمة المطبعة من قبل فرق الرقابة لديها.
ووصفت الوزارة المطبعة بـ ” الضخمة ” ، مشيرة إلى أنها تقوم بتزوير علامات تجارية متعددة لسيارات ومواد تجميل، وطباعة مصاحف، حيث ضبط ما يزيد عن 28 ألف كتاب ومصحف ومطوية دعوية.
كما أظهر مقطع فيديو عملية المداهمة للمطبعة، التي ضبط بها أكثر من 400 ألف ستيكر تستخدم لتزوير منتجات غذائية ودوائية مقلدة، وكذلك 45 ألف كرتونة قطع غيار سيارات.
ساهر الساهر[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 4 ساعات
نحتاج للمتابعه الدوريه لكل ماهو مخالف فل نقتدي بعمل وزارة الداخليه ومتابعتها الدوريه الوطنيه الوطن بدون مخالف الشكر لكل المخلصين