بالفيديو.. التجارة تضبط مطبعة بعمالة مخالفة وتزور العلامات التجارية

نايف السالم(صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، مطبعة مرخصة بها عمالة مخالفة لنظام العمل في مدينة جدة، خلال مداهمة المطبعة من قبل فرق الرقابة لديها.

ووصفت الوزارة المطبعة بـ ” الضخمة ” ، مشيرة إلى أنها تقوم بتزوير علامات تجارية متعددة لسيارات ومواد تجميل، وطباعة مصاحف، حيث ضبط ما يزيد عن 28 ألف كتاب ومصحف ومطوية دعوية.

كما أظهر مقطع فيديو عملية المداهمة للمطبعة، التي ضبط بها أكثر من 400 ألف ستيكر تستخدم لتزوير منتجات غذائية ودوائية مقلدة، وكذلك 45 ألف كرتونة قطع غيار سيارات.