بالفيديو.. مايا دياب تكشف عن شروط الشاب الذي سيتزوج ابنتها

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال استضافتها في برنامج Carpool Karaoke Arabiaعلى تلفزيون دبي، أنها مرت في حياتها بظروف صعبة لا تتمنى أن تتعرض لها ابنتها.

كما أكدت الفنانة دياب أنها تأمل بأن تكون ابنتها الوحيدة ” كاي ” قوية، ولا تشعر بأن الحياة خذلتها.

وعند سؤال مقدم البرنامج ” هشام الهويش ” ، تحدثت مايا دياب عن المواصفات التي ترغب بها في زوج ابنتها المستقبلي .

حيث قالت مايا: ” يجب أن يكون متفهم، راق وحساس، كاي حتكون بنت واعية وكبيرة وكافية نفسها وزيادة “.