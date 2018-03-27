هكذا ردت آمال ماهر على الشائعات القطرية التي تلاحق تركي آل الشيخ

نورة الشهري(صدى):

ردت الفنانة المصرية آمال ماهر على شائعات وسائل الإعلام القطرية التي جندت كامل طاقتها على مدار الأسبوع الماضي لمهاجمة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بعمل رتويت لإحدى التغريدات التي يدعم فيها الانتخابات الرئاسية المصرية.

وترجع تفاصيل الشائعة إلى بث المواقع التابعة للنظام القطري والجماعات المارقة قصصا ملفقة واختلاق مزاعم حول خلافات بين الفنانة المصرية آمال ماهر والمستشار تركى آل الشيخ، وهو ما كانت تنفيه كل السياقات مراراً وتكراراً.

وعليه قامت الفنانة أمال ماهر بنسف هذه الشائعات بإعادة نشر تغريدة على حسابها في ” تويتر ” لـ ” آل الشيخ ” يحتفى فيها بالانتخابات المصرية، مؤكدة أنه لا خلافات بينها مع ” آل الشيخ ” بحسب ما أشاعت المواقع الإخوانية والقطرية وكثفت جهودها لترويجه على مدار أسابيع وعشرات الموضوعات والأخبار.

يذكر أن عمليات التصويت في الانتخابات المصرية التي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى تتواصل في اليوم الثاني، وشهدت العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات.