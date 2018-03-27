هكذا ردت آمال ماهر على الشائعات القطرية التي تلاحق تركي آل الشيخ
ردت الفنانة المصرية آمال ماهر على شائعات وسائل الإعلام القطرية التي جندت كامل طاقتها على مدار الأسبوع الماضي لمهاجمة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، بعمل رتويت لإحدى التغريدات التي يدعم فيها الانتخابات الرئاسية المصرية.
وترجع تفاصيل الشائعة إلى بث المواقع التابعة للنظام القطري والجماعات المارقة قصصا ملفقة واختلاق مزاعم حول خلافات بين الفنانة المصرية آمال ماهر والمستشار تركى آل الشيخ، وهو ما كانت تنفيه كل السياقات مراراً وتكراراً.
وعليه قامت الفنانة أمال ماهر بنسف هذه الشائعات بإعادة نشر تغريدة على حسابها في ” تويتر ” لـ ” آل الشيخ ” يحتفى فيها بالانتخابات المصرية، مؤكدة أنه لا خلافات بينها مع ” آل الشيخ ” بحسب ما أشاعت المواقع الإخوانية والقطرية وكثفت جهودها لترويجه على مدار أسابيع وعشرات الموضوعات والأخبار.
يذكر أن عمليات التصويت في الانتخابات المصرية التي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى تتواصل في اليوم الثاني، وشهدت العاصمة القاهرة وعدد من المحافظات حملات مكثفة لحشد الناخبين للمشاركة في الانتخابات.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3128 ] نشر منذ 3 ساعات
لازم تدافع عنه فهو زوجها بس بالسر مع ان الغالبية عارفة ربنا يهنيهم
زائر[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 ساعات
وش دخلنا في ال الشيخ وزوجتة بحريق
كان زمان[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 3 ساعات
مفيش دخان من غير نار .. وأفهم يافهيم …
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 3 ساعات
ابك ون ملين دوررر … تقلب الموازين… وافهم يا شليويح
مغرد[ عدد التعليقات: 1333 ] نشر منذ 2 ساعتين
امل من كل واحد يسمع شا ئغه يسئ للسعوديه لا يصدقها والله ولا يلتفت لها انا مثل هذى الشا ئعات لا اقراه ولا اعطيها بال