إصابة طالب إثر سقوطه من الطابق الثاني بمدرسته في القنفذة

نايف السالم(صدى):

شهدت إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة القنفذة، صباح أمس الاثنين، تعرض طالبًا يبلغ من العمر 11 عامًا، لإصابة في مدرسته، بعد سقوطه من الطابق الثاني بالمدرسة.

من جانبه، كشف محمد الحسني، المتحدث الرسمي لصحة القنفذة، أن مستشفى القنفذة العام استقبل الطالب الذي تعرض لإصابات متفرقة في رأسه وجسده، مشيرًا لقيام المستشفى بإجراء خياطة للطالب وفحوصًا وآشعة، للتأكد من سلامته.

فيما أكد ” الحسني ” ، أن الطالب المصاب غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.