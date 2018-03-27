مدير عام تعليم مكة يفتتح ملتقى نظام المقررات للمرحلة الثانوية

سعيد العجل(صدى):

افتتح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي اليوم الثلاثاء 9 / 7 / 1439 هــ ملتقى نظام المقررات للمرحلة الثانوية ممثلاً بإدارة الإشراف التربوي (نظام المقررات )بمسرح مدارس عبدالرحمن فَقِيه .

وأشاد الحارثي بقرار وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى باعتماد نظام المقررات العام القادم للمرحلة الثانوية منوهاً ما حققته مدارس مكة في هذا المجال كونها بيت خبرة ولها تجارب متعددة في نظام المقررات .

وقال الحارثي إن نظام المقررات انعكس على الطلاب وحبهم للتعلم ودافعيتهم وتفاعلهم مع النظام لما يحقق لهم المنظومة المتكاملة في مستقبل حياتهم الجامعية أو الابتعاث او الدراسة في أي مجال آخر مستشهداً بما حققته مدارس مكة وطلابها .

وتمنى الحارثي أن يحقق النظام كل الأهداف والثمرات التي ننشدها جميعا شاكراً مدارس عبدالرحمن فقيه لاستضافتهم اللقاء وجميع المنظمين لهذا الملتقى كما طالب قادة المدارس بالاستفادة من هذا الملتقى بما يعود بالنفع على طلابنا وطالباتنا .

هذا ويستمر الملتقى ليومين حيث انطلقت الجلسة الأولى بثلاث أوراق عمل الأولى للأستاذ سامي الغامدي وبعنوان بيئات التعليم في نظام المقررات والثانية للأستاذ حسام الدرين الجزار بعنوان مشروع فقيه الاكاديمي واختتم الاستاذ غازي المجنوني أوراق الجلسة الأولى بعنوان ملف الأعمال بين الأبداع والإهمال وأدار الجلسة الأستاذ عطاء الله اللقماني .

وفي الجلسة الثانية نوقشت ورقة القواعد التنظيمية لمتابعة غياب الطلاب عن الحصص في نظام المقررات للأستاذ حمد المطوع بينما قدم الاستاذ محمد حسن الورقة الثانية ببرنامج متابعة الطلاب وتختتم جلسات اليوم الأول بورقة الدعم الفني لنظام المقررات .

وتستكمل غداً الأربعاء سبع أوراق عمل خلال الجلستين تنشر نظام المقررات بين المدراس و تسليط الضوء على بعض إجراءات النظام الإدارية واتاحة الفرصة لمنسوبي النظام لعرض خبراتهم في تطبيق النظام وتطوير بيئة النظام وتوجيه التركيز نحو الإجراءات الفنية بهدف المتلقي إلى الاستفادة من التجارب الحاسوبية في مدارس المقررات.