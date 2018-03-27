بعد تسببه بجرح قطعي بالرأس لمعلمه.. شرطة المدينة تحيل طالب للنيابة

نايف السالم(صدى):

اعتدى أحد الطلاب، على معلم بمدرسة خالد بن حزم المتوسطة، بالمدينة المنورة، مما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الرأس.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن المعلم دخل مستشفى الحسو العام، ‘ثر تعرضه لإصابة بالرأس، حيث اعتدى عليه أحد طلبة المدرسة، التي يعمل بها؛ وذلك برميه بحجر على رأسه، وإصابته بجرح قطعي، حُددت مدة شفائه بـ 7 أيام.

يجدر الإشارة إلى أنه، جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحضار الطالب وإيقافه بدار الملاحظة الاجتماعية، إرسال كامل أوراق القضية للنيابة العامة بالمحافظة.