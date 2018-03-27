بعد تسببه بجرح قطعي بالرأس لمعلمه.. شرطة المدينة تحيل طالب للنيابة
اعتدى أحد الطلاب، على معلم بمدرسة خالد بن حزم المتوسطة، بالمدينة المنورة، مما تسبب في إصابته بجرح قطعي في الرأس.
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، أن المعلم دخل مستشفى الحسو العام، ‘ثر تعرضه لإصابة بالرأس، حيث اعتدى عليه أحد طلبة المدرسة، التي يعمل بها؛ وذلك برميه بحجر على رأسه، وإصابته بجرح قطعي، حُددت مدة شفائه بـ 7 أيام.
يجدر الإشارة إلى أنه، جرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وإحضار الطالب وإيقافه بدار الملاحظة الاجتماعية، إرسال كامل أوراق القضية للنيابة العامة بالمحافظة.
الزمان الجميل[ عدد التعليقات: 133 ] نشر منذ 3 ساعات
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً ممتاز وهذا الشئ المفروض يسير . لماذا الأعتدا على المعلم والله عيب ونقص في حق المعلم
لابأس نجد بعض التجاوزات من القليل من المعلمين وهذا التجاوزات فردية والمفروض من وزارة التربية والتعليم وضع قرارات صارمـة ضد المعلم المتجاوز الانظمة والقوانيين وضد الطالب المتجاوز . وتكون العقوبات مرئية للمواطنين لكي نعرف ان المعلم المخطئ عوقب والطالب المخطئ يرضة عوقب ؟؟؟
حامد الكليب[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 47 دقيقة
وش الفايده عقب الاهانه للمعلم..طبعا العاير سوف يصب على المربي (بوفلعه..ووو)من اعطى الطالب التطاول على المربي????هنا اقول الله يعين المعلمين بقادم الايام كل شي ماكول حقهم…وهذه هي الحقيقه؟؟؟؟
حامد الكليب[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 46 دقيقة
وش الفايده عقب الاهانه للمعلم..طبعا المعاير سوف يصب على المربي (بوفلعه..ووو)من اعطى الطالب التطاول على المربي????هنا اقول الله يعين المعلمين بقادم الايام كل شي ماكول حقهم…وهذه هي الحقيقه؟؟؟؟