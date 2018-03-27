بالصور.. الهاجري يدشن معرض التجهيزات و يكرم المتميزين

سياف الشهراني(صدى):

زار مدير التعليم بمحافظة بيشة أ.نايف الهاجري يرافقه مساعده للشؤون المدرسية محمد آل جرية و عدد من قيادات تعليم بيشة ابتدائية السعودية صباح اليوم مطلعا على التجهيزات المدرسية بها و المعارض الفنية و العلمية و العيادة المدرسية و متجولا على الفصول و مشاركا في فعاليات اليوم الدراسي .

و أشاد الهاجري لدى تكريمه طلاب و معلمي المدرسة بقائد المدرسة أ.مشاري الصعيري و بمستوى التكامل بين عناصر التعليم فيها و نشاط مصادر التعلم و أثر القيادة و روح الفريق الواحد . كما أثنى مدير التعليم على جهود المعلمين و نشاط الشؤون المدرسية و فريق العمل في كافة أقسامها و ما وجده من أثر مباشر لدى تجوله في ابتدائية السعودية .

و كرمت المدرسة بحضور مدير التعليم أولياء الأمور المتعاونين معها و المعلمين المتميزين و الطلاب المتفوقين .

حضر فعاليات الزيارة و التكريم مدير مكتب الوسط أ.عبدالعزيز الوادعي و عدد من رؤساء و مشرفي الأقسام بتعليم بيشة .