جمع 50 مليون ريال من مزاد بيع أملاك ” معن الصانع “

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مصادر عن حصيلة أول مزاد؛ لبيع أموال وأملاك رجل الأعمال معن الصانع، والذي استمر لمدة 7 أيام، موضحة أن ما تم بيعه من سيارات وشاحنات، وحفارات تجاوز المعروض، وفاق إجمالي قيمة المبيعات، ما كان متوقعًا.

من الجدير بالذكر، أنه تم جمع 50 مليون ريال، من بيع أكثر من 1142 شاحنة ومعدات ثقيلة، كما شهد المزاد إقبالاً كبيرًا بين المسجلين طيلة أيامه، وتجاوز عدد الحضور أكثر من 18 ألف شخص، من المستثمرين وأصحاب الشركات والمؤسسات.

يجدر الإشارة، إلى أن المزادات المقبلة ستنظم قريبًا، وستشمل بيع الرخام والسيراميك، والأثاث المكتبي والمنزلي والديكورات، والمفروشات بكميات كبيرة، فيما سينظم مزاد بيع العقارات، قبل نهاية شهر رمضان المقبل.