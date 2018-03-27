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موعد حجز تذاكر مواجهة تربيل اتش وجون سينا بجدة

موعد حجز تذاكر مواجهة تربيل اتش وجون سينا بجدة
طلال الغامدي(صدى):

تشهد جدة مواجهة نارية ومن العيار الثقيل بين بطلي المصارعة جون سينا وترابيل اتش، في حدث ” أعظم رويال رامبل ” ، للمرة الأولى بعد أخر لقاء بينهما في عام 2010.

ومن المقرر أن ينطلق أعظم رويال رامبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الساعة 7 مساءً يوم الجمعة 27 إبريل القادم.

وسيتم إتاحة حجز التذاكر لهذا الحدث يوم السبت المقبل بداية من الساعه 12 بعد منتصف الليل عبر موقع هنا ؛ وستكون متوفرة عبر متاجر “فيرجن” في المملكة من العاشرة صباحا؛ على أن تبدأ أسعار التذاكر من 20 ريال.


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