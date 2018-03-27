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بالفيديو.. عفوية نجوى كرم في البستان تحقق مشاهدة عالية في ساعتين

بالفيديو.. عفوية نجوى كرم في البستان تحقق مشاهدة عالية في ساعتين
نورة الشهري(صدى):

ظهرت شمس الأغنية اللبنانية ” نجوى كرم ” بكامل عفويتها في البستان، وهي تردّد بعض الكلمات التي عكست محبّتها واحترامها للأرض.

وظهر ذلك خلال فيديو نشرته الفنانة اللبنانية ” سيرين عبد النور ” في الآونة الأخيرة على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كانت نجوى في الفيديو تقوم بقطف الفول والبازلاء في البستان، برفقة الطفلة ” تاليا ” ، الابنة الكبرى لسيرين.

والجدير بالذكر أن هذا الفيديو نجح في خلال ساعتين، أن يتخطى نسبة مشاهدة وصلت الـ 100 ألف مشاهدة.


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