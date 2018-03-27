بالفيديو.. تقرير جنسي على الهواء يضع مذيعة الأخبار في موقف محرج

واشنطن(صدى):

بعدما عُرض عن طريق الخطأ في محطّة تلفزيونية في ولاية تكساس الأمريكية، تسجيل يتضمّن كلمات إيحائية خلال البث المباشر، تم طرد الموظف بشكل فوري.

حيث شعر مشاهدو قناة ” كريس ” بالصدمة حين انتهى تقرير كان يعرض مباشرة على الهواء عن جسر جديد قيد الإنشاء، بتسجيل صوتي يقول فيه المراسل كلمات بذيئة وجنسية.

وأكدت القناة أنّ الصوت في التسجيل يعود لمراسل يعمل في المحطة، وذكرت في بيان لها على لسان مدير الأخبار ” بول ألكسندر” أن المحطة بدأت فوراً بالتحقيق لمعرفة كيفية وصول التسجيل إلى الهواء.