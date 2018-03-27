بالفيديو.. تقرير جنسي على الهواء يضع مذيعة الأخبار في موقف محرج
بعدما عُرض عن طريق الخطأ في محطّة تلفزيونية في ولاية تكساس الأمريكية، تسجيل يتضمّن كلمات إيحائية خلال البث المباشر، تم طرد الموظف بشكل فوري.
حيث شعر مشاهدو قناة ” كريس ” بالصدمة حين انتهى تقرير كان يعرض مباشرة على الهواء عن جسر جديد قيد الإنشاء، بتسجيل صوتي يقول فيه المراسل كلمات بذيئة وجنسية.
وأكدت القناة أنّ الصوت في التسجيل يعود لمراسل يعمل في المحطة، وذكرت في بيان لها على لسان مدير الأخبار ” بول ألكسندر” أن المحطة بدأت فوراً بالتحقيق لمعرفة كيفية وصول التسجيل إلى الهواء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44604 ] نشر منذ 51 دقيقة
لا غريب عليهم لاغريب ,,
رند[ عدد التعليقات: 8587 ] نشر منذ 22 دقيقة
أجل عُرض التقريرعن طريق الخطأ🤔
أقول تعرف تسوق؟ .. سقها😂
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3020 ] نشر منذ 3 دقائق
مشكله جدا كبيره وصادمه وعلى الهواء——
طيب ماذا نقول عن المنشورات الجنسيه والعرض في البترينات في واجهات محلات الجنس وامام الكل بما فيهم الأطفال- ماذا نقول وهن في كل زاويه عاريات الا من شي بسيط يعرضن انفسهن في الشوارع وغير ذلك كثير-
والخلاصه ليس بعد الكفر اثم-اللهم اعز الإسلام والمسلمين-