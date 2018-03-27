النفط يتعافى هامشيا مع احتمالية فرض عقوبات على إيران

عادل الحربي(صدى):

تعافت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بشكل هامشي من تراجعها أمس، متأثرة بتوترات في الشرق الأوسط واحتمالات فرض عقوبات أمريكية على إيران وخفض حدة التوتر بين أمريكا والصين.

وارتفعت عقود خام برنت تسليم مايو إلى 70.320 دولار للبرميل في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.14% إلى 65.64 دولار للبرميل.

وعززت التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران ارتفاع أسعار النفط، لاحتمالات فرض العقوبات التي تؤدي لتخفيض صادرات إيران من النفط.

كما تترقب الأسواق نشر تقديرات معهد البترول الأمريكي للمخزونات في الولايات المتحدة مساء اليوم، في حين ستعلن إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية عن المخزونات والإنتاج غدًا.