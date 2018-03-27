بالصور.. لص يترك رسالة ومبلغ مالي لمواطن بعدما فشل في سرقة سيارته بالرياض

عادل الحربي(صدى):

فوجئ لص بسيارة مواطن في حالة غير مرتبة بعدما قام بفتحها بغرض سرقتها، ليترك له رسالة طريفة ومبلغ مالي مطالباً إياه بأن يقوم بتنظيفها.

وكتب اللص في رسالته إلى مالك المركبة: ” يا خسارة لي أسبوع أراقبك بالنهاية ما لقيت شيء لكن دي 20 ريال نضف فيها سيارتك مع تحياتي حرامي نظيف “.

من جهته نشر صاحب المركبة صور الرسالة التي تركها له اللص، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تعليقات ساخرة على حالة السيارة التي ظهرت في حالة غير مرتبة وتحتاج للتنظيف.