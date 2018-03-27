بالصور.. لص يترك رسالة ومبلغ مالي لمواطن بعدما فشل في سرقة سيارته بالرياض
فوجئ لص بسيارة مواطن في حالة غير مرتبة بعدما قام بفتحها بغرض سرقتها، ليترك له رسالة طريفة ومبلغ مالي مطالباً إياه بأن يقوم بتنظيفها.
وكتب اللص في رسالته إلى مالك المركبة: ” يا خسارة لي أسبوع أراقبك بالنهاية ما لقيت شيء لكن دي 20 ريال نضف فيها سيارتك مع تحياتي حرامي نظيف “.
من جهته نشر صاحب المركبة صور الرسالة التي تركها له اللص، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط تعليقات ساخرة على حالة السيارة التي ظهرت في حالة غير مرتبة وتحتاج للتنظيف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44600 ] نشر منذ 36 دقيقة
افا ياذا العلم ,,
,, وصلت المواصيل لهاالدرجه ..؟؟
.. وصلت الى ان يكون عندنا حراميه بهذا المستوى من قلة الخوف من الله والإستهتار بحلال المسلمين ..؟؟
,, وما اظن ذالك الا من قلة تطبيق الشرع في حق الحرامي ,, وهو قص اليد ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3014 ] نشر منذ 12 دقيقة
حرامي نظيف وما يسرق الا نظيف-طيب ياحرامي نظيف هل تسرق الفلوس ولا تعتبرها وسخ دنيا-