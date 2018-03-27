اكتمال صفوف الاتحاد بعودة الثلاثي المحترف قبل معركة كأس الملك

نواف السالم(صدى):

بدأت صفوف العميد في الاكتمال، قبل المواجهة الحاسمة مع الباطن في إطار بطولة كأس الملك المقرر إقامتها السبت القادم.

وينضم، اليوم الثلاثاء، إلى الفريق الثلاثي المحترف فيلانويفا والأنصاري وكهربا؛ للحاق بالتدريبات؛ استعدادًا للباطن.

وانتهت ودية العميد أمام أحد بفوز الأول بهدفين مقابل هدف؛ حيث سجل الهدفين كلًا من أحمد عكايشي، وعبد الرحمن الغامدي.

يجدر الإشارة إلى أن سييرا استعان بأسماء من الفريق الأوليمبي؛ لدراسة مستوياتهم وإمكانية مشاركتهم في المرحلة المقبلة مع الفريق الأول.

ومن المقرر أن يغادر الاتحاد إلى حفر الباطن، بعد غد الخميس؛ لإجراء التدريبات الاستعدادية على ملعب الباطن الذي من المقرر أن يحتضن اللقاء.