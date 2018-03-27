بالفيديو.. سائق شاحنة يفاجأ برضيع يحبو وسط طريق سريع

هانوي(صدى):

سجلت كاميرا أحد السائقين مقطع فيديو لرضيع يحبو وسط طريق سريع مزدحم بالسيارات في محافظة كوانج ننه شمالي فيتنام.

وأوضح الفيديو سائق الشاحنة الذي فوجئ بالرضيع يزحف أمامه؛ فتوقف بسيارته على الفور منبهًا أصحاب السيارات الأخرى حتى لا يقوموا بدهس الرضيع.

ونزل السائق مسرعًا لالتقاط الرضيع من الطريق، ولكن سرعان ما لاحت أمه أمام عدسة الكاميرا، التي قامت بأخذ ابنها الذي هرب في غفلة منها وحملته مبتعدة عن الشارع.