بالفيديو.. سائق شاحنة يفاجأ برضيع يحبو وسط طريق سريع
سجلت كاميرا أحد السائقين مقطع فيديو لرضيع يحبو وسط طريق سريع مزدحم بالسيارات في محافظة كوانج ننه شمالي فيتنام.
وأوضح الفيديو سائق الشاحنة الذي فوجئ بالرضيع يزحف أمامه؛ فتوقف بسيارته على الفور منبهًا أصحاب السيارات الأخرى حتى لا يقوموا بدهس الرضيع.
ونزل السائق مسرعًا لالتقاط الرضيع من الطريق، ولكن سرعان ما لاحت أمه أمام عدسة الكاميرا، التي قامت بأخذ ابنها الذي هرب في غفلة منها وحملته مبتعدة عن الشارع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44600 ] نشر منذ 57 دقيقة
سبحان من حمى الطفل ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3014 ] نشر منذ 42 دقيقة
سبحان الله باقي له عمر
ماشاء الله على الطبيعه والمطر نازل على خفيف واضح من ماسحات الزجاج-الله يجيب الخير-