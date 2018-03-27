بالصور.. 511 مرشحا ومرشحة للإشراف التربوي بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

اطلع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي على سير الاختبارات التحريرية للمتقدمين للعمل في مجال الإشراف التربوي في عدد من التخصصات للمجالات الإشرافية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .

واستمع الحارثي لشرح مفصل من رئيس اللجنة التشكيلات الإشرافية بالإدارة الدكتور طلال الحربي عن آليات وضوابط الاختبار وكيفية الاستعداد والتنظيم له .

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي عمر الأحمدي أن الاختبار قد تقدم له هذا العام 511 مرشحاً ومشحة من مختلف التخصصات الدراسية والتربوية وهي “” القيادة المدرسية – الصفوف الأولية – اللغة العربية – الاجتماعيات – الرياضيات – العلوم -النشاط الطلابي – التدريب التربوي – الموهوبين – الاختبارات والقبول – تقنية المعلومات – الجودة الشاملة – التخطيط والتطوير – الأمن والسلامة – الإعلام والعلاقات العامة – شؤون المعلمين – – خدمات الطلاب – الصحة المدرسية –وحدة تطوير المدارس ”

مضيفاً أنه تم إجراء الاختبار التحريري للمتقدمين والمتقدمات لهذا العام في نفس التوقيت وللعام الثاني على التوالي يُستخدم التصحيح الآلي .

ولفت إلى أن إدارة الإشراف التربوي أكملت كافة الاستعدادات مبكراً، حيث تم تشكيل لجنة من المشرفين التربويين للإشراف على سير الاختبارات للمتقدمين للتشكيلات الإشرافية والتشكيلات المدرسية بكافة المقررات، مؤكداً أنه سيتم إعلان أسماء المجتازين للاختبار خلال الأيام المقبلة تمهيداً لإجراء المقابلات الشخصية.

ويأتي هذا الإجراء سعيًا من إدارة تعليم مكة لسد احتياج إدارة الإشراف التربوي والإدارات الأخرى والمدارس من الكوادر التعليمية في مختلف التخصصات والمجالات ممن تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترشح للتشكيلات الإشرافية والمدرسية.