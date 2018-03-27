بالصور.. ضبط مستودع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بمكة

نايف السالم(صدى):

نجح مراقبو بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرّمة، في ضبط مستودع مواد غذائية، يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، ويحوي كميات كبيرة من المواد المُخزنة، بصورة غير صحية وهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث يستخدم كنقطة توزيع، على البقالات والمحال المتعلقة بالصحة العامة.

وفي هذا السياق، قال رئيس البلدية المهندس عبدالله خميس الزايدي، أنه تم ضبط مستودع عشوائي كبير؛ لتخزين المياه، وبعض المواد الغذائية، ويفتقر للاشتراطات الصحية، مع وجود عديد من المخالفات، كما تم إغلاق موقعيْن آخريْن وإنذار 5 محال؛ لوجود بعض الملاحظات التشغيلية، شملت وجود حشرات، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة الشروط الصحية في الحفظ والتخزين.

يُذكر أنه تمت مصادرة جميع محتوياته، التي بلغت أكثر من 105 كراتين مياه مخزنة، بصورة غير صحية و168 كيلو من الخضروات والفواكه و95 كرتون مواد غذائية متنوعة، وتم إتلافها وفق الطرق الصحية.