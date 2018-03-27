العملات الرقمية تواصل الهبوط.. و ” بتكوين ” تنهار

عادل الحربي(صدى):

واصل سوق العملات الرقمية تراجعه وتذبذبه لليوم الثاني على التوالي، متأثرًا بخطة موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” لحظر إعلانات العملة الرقمية والطروحات الأولية المتعلقة بها.

وهبطت ” بتكوين ” خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.90% إلى 7902 دولار في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 7755 دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوياتها منذ 9 أيام.

وتراجعت ” إثريوم ” بنسبة 5.35% إلى 463 دولارًا، كما انخفضت ” الريبل ” بنسبة 3.70% إلى 58 سنتًا، فيما هبطت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2% إلى 901 دولار.

ووصلت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية أدنى مستوياتها منذ الـ18 من مارس الجاري، حيث سجلت 299.8 مليار دولار، بعدما لامست 293 مليارًا في وقت سابق.