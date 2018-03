كلو كاردشيان تفاجئ الجميع بثروتها الطائلة

أماني الغامدي(صدى):

تشغل أخبار نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة ” كلو كاردشيان ” ، بال قطاع كبير من وسائل الإعلام، بدءا من مسيرتها بعالم تليفزيون الواقع وأدق تفاصيل حياتها، وصولا لانتظارها مولودتها الأولى مع صديقها لاعب كرة السلة تريستان طومسون البالغ من العمر ( 27 عام ) .

واليوم نكشف سر جديد من أسرار كلو كاردشيان وهو خاص بثروتها ، التي قدرت كثروة صافية بمبلغ 40 مليون دولار (28.7 مليون جنيه إسترليني) ، بينما كانت كلو كاردشيان صنفت عام 2016 في المرتبة الرابعة ضمن أكثر نجوم تليفزيون الواقع ربحا في العالم .

حيث بدأت كلو تكوين ثروتها بعد ظهورها في عالم تليفزيون الواقع ببرنامج ” keeping up with the kardashians ” ثم تابعت نفس خطوات شقيقاتها وصولًا لتأسيسها العلامة التجارية الخاصة بها .

وفي عام 2010 ، أصدرت كلو وأخواتها كتاب بعنوان ” Kardashian Konfidential ” وبعد بضعة أشهر أطلقوا أيضًا عطر للجنسين بالتعاون مع لامار أودوم يحمل اسم ” Unbreakable ” ، بالإضافة إلي أرباح عن إعلانها عن بعض المنتجات عبر حساباتها على Instagram و Snapchat و Twitter.