بالصورة.. دينا الشربيني في أحضان عمرو دياب

نورة الشهري(صدى):

أثارت صورة جديدة للفنان المصري عمرو دياب، والفنانة الشابة دينا الشربيني، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في الوقت الذي ما زال فيه الغموض يسيطر على العلاقة التي تجمعهما.

وقد تداول المعجبون هذه الصورة التي جمعت الثنائي في أحد المطاعم في القاهرة على النيل، وقد بدت عليهما ملامح السعادة والفرح.

حيث أن مشهد وقوف دينا بين يدي عمرو، طرح العديد من علامات الإستفهام، خاصة أن هذا يدل على انسجام كبير بينهما، إلا أن العديد من المتابعين أكّدوا أنّ التي ظهرت بالصورة هي ليست دينا وإنما شبيهتها.