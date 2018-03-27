” بوتين يكرش تميم ” .. صفعة جديدة في وجه قطر

سلسبيل سعيد(صدى):

يبدو أن مصير قطر القادم هو تلقي الصفعات واحدة تلو الأخرى، مع استمرار العناد والمًكابرة، والإصرار على الابتعاد عن حضن الخليج العربي والتوجه إلى الخارج لحل أزمتها مع الدول العربية.

وفي صفعة جديدة كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطلها؛ صُعق النظام القطري بقيادة أميره المدلل؛ عندما رفض الرئيس الروسي أي تدخل من جانب قطر لحل أزمة الجاسوس، بالإضافة لرفض فكرة التوسط لحل أزمة المقاطعة العربية لقطر.

وكان من المقرر أن تمتد زيارة الأمير المدلل ليومين إلا أنه على ما يبدو لا يوجد ما قد يتم مناقشته بين الرئيس الروسي وتميم؛ لذلك انتهت الزيارة في يوم واحد؛ وهو ما أثار سخرية العديد من المحللين السياسيين.

وفي هذا السياق اشتعلت منصة ” تويتر” بوسم ” بوتين يكرش تميم ” الذي شهد تفاعل كبير من قٍبل المغردين الذين وصفوا قطر بأنها صغيرة، وتوجهها لدولة كروسيا هو تفكير غير متزن، ونتائجه واضحة.

وترصد ” صدى ” أبرز التغريدات عبر الوسم حول زيارة الأمير القطري إلى روسيا.

قال أحد المغردين عبر الوسم : ” راااح عالفاضي و خلينا نحسبها ٨ ساعات طيران ( رايح راد ١٦ ساعة) و اربع ساعات مطارات و ساعة رايح و ساعة للكرملين من الفندق و لازم دش بعد و قبل يعني يوم كامل ضاع بس عشان يشوف بوتين نص ساعه … هذا صاحي “.

وتابع أخر ساخرًا : ” تميم يوم عرف أن دول أوروبا وأمريكا قاطعو روسيا قال لبوتين بقدم لك نصيحه عندي خبرة بالمقاطعة، قال بوتين عطنا ماعندك قال حط لك جدارية وخل شعبك يوقعون عليها بوتين المجد وصدقني راح تقهرهم بعدها بوتين قال وصلوه للمطار “.

وغرد أخر : ” في اليوم الأول لزيارته قطعت الدول الأوروبية العلاقات مع روسيا وما تبونه يطرده وجه نكبة ونحس أينما حلّ وارتحلّ “.

وسخر أخر قائلًا :” الزياره يومين حسب قناة الجزيرة .. واخرتها كم ساعة فقط !! يستحق الطرد خيال المآته “.