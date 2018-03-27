بالفيديو.. النساء يعاقبن عصابة اغتصبت فتاة جامعية بهذه الطريقة

نيودلهي(صدى):

قامت مجموعة من النساء الغاضبات، بالاعتداء على أفراد عصابة، قاموا باغتصاب طالبة جامعية، تبلغ من العمر 20 عامًا، في مدينة ” بوبال ” بولاية ” مادهيا براديش ” وسط الهند.

وأظهر مقطع الفيديو المُصور، لحظة اعتداء نساء غاضبات، ورجال الشرطة على العصابة، بعد أن تعمد رجال الشرطة، اصطحاب المتهمين في شوارع المدينة؛ لينالوا نصيبهم من الضرب، والإهانة من قِبل المارة، وانضمت ضابطة شرطة، للنساء اللاتي ضربن أفراد العصابة، وصفعنهم على وجوههم.

وفي هذا السياق، قال رئيس شرطة المدينة ” راهول كومار لوها ” : ” ألقينا القبض على المتهمين الأربعة، وواحد منهم كان صديقها، وحاول الاتصال به؛ لدعوتها إلى منزل أحد الأصدقاء؛ لتسوية بعض الخلافات بينهما، وبعد ذلك أخذها إلى هناك واتصل هاتفيًا، بباقي أفراد العصابة؛ ليلحقوا بهما ” .

فيما أشارت الضحية للشرطة، اغتصابها وتهديدها بالقتل من قبل اثنين من أفراد العصابة، فيما ساعدها الثنائي الآخر.