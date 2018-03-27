13 وظيفة شاغرة بشركة ” نوماك ” في جدة ورابغ

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” نوماك ” المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين – عبر موقعها الإلكتروني – لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروعها في محطات تحلية المياه بمحافظتي ” جدة ورابغ ” .

وجاءت الوظائف المتاحة بالشركة، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– برنامج التكيف مع قادة المستقل (عدد 10 وظائف/ جدة).

– رجال إطفاء (عدد 3 وظائف/ رابغ).

وذكرت الشركة، أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م، ويستمر حتى تاريخ 24 مايو 2018م..

فيما أتاحت ” نوماك ” ، إمكانية التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا