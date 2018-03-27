مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفر عددًا من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مدير الاتصالات والعلاقات الإعلامية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الصحافة، العلاقات العامة، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال)، و منسق ثالث الموارد البشرية- التوظيف: شهادة الدبلوم في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

وأضاف مستشفى الملك عبدالله الجامعي أنه يحتاج إلى فني ثالث خدمات مرضى: شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الرعاية الصحية، أو أي مجال ذي الصلة.

وأشار المستشفى إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 26 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 2 أبريل 2018م، وذلك عبر الموقع الإلكتروني التالي: هنا .