” حساب المواطن ” يكشف مدة تحديث رقم الآيبان البنكي للمستفيدين

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، عن عدم وجود تحديث لرقم الآيبان البنكي الخاص بالمستفيدين من الدعم المقدم لهم.

ووجه أحد المستفيدين سؤالًا لحساب خدمة العملاء التابع له عبر موقع ” تويتر ” ، قائلاً : ” منذ شهر حدثت الآيبان وحتى الآن تحت التدقيق كم يحتاج التدقيق؟ ” .

وردَّ الحساب في تغريدة له، قائلاً : ” أنه لا يوجد تحديث لرقم الآيبان، والرجاء الانتظار في حال تم التحقق من رقم الآيبان سيتم إرسال رسالة نصية ” .

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