” حساب المواطن ” يكشف مدة تحديث رقم الآيبان البنكي للمستفيدين
كشف برنامج حساب المواطن، عن عدم وجود تحديث لرقم الآيبان البنكي الخاص بالمستفيدين من الدعم المقدم لهم.
ووجه أحد المستفيدين سؤالًا لحساب خدمة العملاء التابع له عبر موقع ” تويتر ” ، قائلاً : ” منذ شهر حدثت الآيبان وحتى الآن تحت التدقيق كم يحتاج التدقيق؟ ” .
وردَّ الحساب في تغريدة له، قائلاً : ” أنه لا يوجد تحديث لرقم الآيبان، والرجاء الانتظار في حال تم التحقق من رقم الآيبان سيتم إرسال رسالة نصية ” .
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الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2242 ] نشر منذ 1 ساعة
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