تعليم الرياض ينظم مسابقة ” فيكس 2018 ” للروبوت بمدارس المنطقة

سعيد العجل(صدى):

أقامت إدارة تعليم الرياض ممثلة في نادي الروبوت مسابقة فيكس 2018 للروبوت وذلك في مدارس شروق المعرفة النموذجية بمشاركة 20 فريق من مدارس منطقة الرياض مكون من 150 طالب وذلك برعاية وتنظيم شركة ابن رشد التعليمية يمثلها رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعد آل جلبان.

وعلى مدى يومين تنافست فيها الفرق حتى حصل تحالف فريق مدارس الرياض ومدارس شروق المعرفة النموذجية على المركز الاول وتأهل للمسابقة في الولايات المتحدة الامريكية . وقد حضر حفل التكريم الدكتور انور ابو عباة مدير النشاط الطللابي بإدارة التعليم ورئيس مجلس إدارة شركة ابن رشد الشيخ سعد ال جلبان ومدير مكتب تعليم قرطبة الاستاذ سهم ضاوى الدعجاني وتم تكريم فريق التنظيم .

والمسابقة في الروبوت تنمى لدي الطالب مهارة التفكير والتصميم والبرمجة حتى يحقق طموحه من خلال صناعة الروبوت الذي يحقق أهدافة في عمل تقني متظم.