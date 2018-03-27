سفير المملكة بأمريكا عن صواريخ الحوثي: تاريخ إيران هو القتل والدمار

حمود العنزي(صدى):

استعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، تاريخ إيران الإرهابي ودعمها للقتل والدمار على مدار سنوات طويلة.

وأكد الأمير خالد بن سلمان على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن النظام الإيراني مستمر في خرق جميع القوانين الدولية بدعم الإرهاب في سوريا و العراق و لبنان و اليمن بالمال والصواريخ في انتهاك واضح لقرارات الأمم المتحدة.

كما أضاف أن تاريخ إيران هو القتل والدمار؛ حيث نفذت عمليات إرهابية في بوينس إيرس عام 1994 وتفجيرات الخبر عام 1996 والرياض عام 2003، وقامت باغتيال وزير خارجية المملكة في واشنطن كما اغتالت رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

وعن دعمها للحوثي، أشار الأمير خالد إلى أن مليشيا الحوثي الإيرانية أطلقت أكثر من 100 صاروخ باليستي على المملكة وتم التصدي لها من أبطال الدفاع الجوي، لافتًا إلى الـ7 صواريخ العشوائية التي أطلقت أمس على 5 مناطق بالمملكة.

ودعا الأمير خالد المجتمع الدولي بمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته المتكررة للقوانين الدولية، قائلًا ” الأصدقاء والأعداء يراقبون اليوم رد الفعل الدولي حول أحداث البارحة حيث سيكون له تأثيره على تصرفات الدول بالمنطقة على المدى الطويل “.