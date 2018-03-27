بالصور.. رامي عياش وشيراز يشعلان مهرجان بيروت أم الدنيا

أماني الغامدي(صدى):

اختتمت مساء أمس، فعاليات مهرجان ” بيروت أم الدنيا ” ، بحفل البوب ستار رامي عياش والنجمة اللبنانية شيراز بساحة النجمة في وسط بيروت، والتي شهدت توافد حشود كبيرة من الجمهور اللبناني الذي تفاعل مع أغنيات عياش وشيراز حتي وقت متأخر من الليل.

وتم تكريم الفنانين المشاركين في الليلة الأخيرة بمنحهم دروعًا تكريمية تقديرًا لمشاركتهم ومساهمتهم في إحياء قلب العاصمة اللبنانية، وزرع الفرح في قلوب المواطنين.

والجدير بالذكر أن النجمة نوال الزغبي، قد أحيت حفل الافتتاح يوم 22 مارس الجاري، كما أحيا النجم وليد توفيق حفلًا ضمن فعاليات المهرجان، كما شارك عدد من نجوم الغناء في لبنان منهم أيمن زبيب، وجو أشقر، وعازفة الكمان ديفانيسا.