” البيئة ” تعلن عن 5 وظائف هندسية مؤقتة للسعوديين بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توفر 5 وظائف هندسية شاغرة للسعوديين على نظام الوظائف المؤقتة بالرياض.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة سعد بن محمد المشوح ان الوظائف الشاغرة تشتمل على(4) وظائف شاغرة بمسمى ” مهندس بيئة ” ويشترط لشغله ان يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة بيئية، ووظيفة واحدة بمسمى ” مهندس زراعي ” ويشترط لشغله ان يكون المتقدم حاصل على شهادة بكالوريوس هندسة زراعية.

ودعا المشوح الراغبين في شغل هذا الوظائف وتنطبق عليهم الشروط، إرسال البيانات خلال مدة خمسة أيام من تاريخ الإعلان على ايقونة التوظيف بموقع الوزارة الرسمي هنا ، وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال بالهاتف (0112038888)تحويلة (1062)او (1488).