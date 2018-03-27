وظائف صحية شاغرة بمدينة ” فهد الطبية ” بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– استشاري مساعد- طب الطوارئ بالغين.

– استشاري تخدير- الألم الحاد والمزمن.

– استشاري التخدير.

– استشاري مساعد الأمراض الرئوية بالعناية المركزة ” 10 وظائف ” .

– أخصائي التلخيص الطبي.

وذكرت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 11 مايو 2018م، وناشدت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة، على الرابط التالي: هنا .