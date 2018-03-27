إتاحة وظائف بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير فأعلى، في تخصصات عدة؛ للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأوضح المستشفى أن الوظائف هي : مسجل أورام: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات العلوم الصحية ذات الصلة، أخصائي علاج طبيعي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص العلاج الطبيعي، تقني التصوير الطبي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص العلوم الإشعاعية، مدير التمريض- الأورام الطبية رجال: درجة الماجستير أو البكالوريوس في مجال التمريض، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

وأشار إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف من خلال الرابط هنا ، بدءًا من تاريخ 26 مارس 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2018م.