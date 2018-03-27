حقائق مظلمة عن ” الشوكولاتة “

لندن(صدى):

كشف أحد التقارير، عن حقائق وصفتها بـ ” المظلمة ” عن الشوكولاتة، حول عدم صحة ما تروج له مراكز الأبحاث، بشأن الفوائد المتعددة للشوكولاتة.

وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة ” الغارديان ” البريطانية، أن ما تروجه مراكز الأبحاث، عن فوائد الشوكولاتة الكثيرة، بالنسبة لصحة القلب أو ضغط الدم، أو تحسين المزاج، ما هو إلا ادعاء ليس له أساس من الصحة، أو مبالغة في أحسن الأحوال.

من الجدير بالذكر، أن التقرير لفت الانتباه إلى أن خروج مراكز البحث العلمي، في التوصل للنتائج، يعود إلى تلقيها أموالًا من الشركات المصنعة للشوكولاتة.