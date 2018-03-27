بالفيديو.. زوج فنانة كويتية شهيرة يحرق 100 دولار لإشعال سيجارته

أماني الغامدي(صدى):

أثار زوج الفنانة الكويتية شهد ، حالة من الغضب والأستياء عقب نشر مقطع فيديو له وهو يقوم بإشعال النار في دولار من فئة الـ 100 ، وذلك من أجل إشعال سيجارته.

وأظهر مقطع الفيديو ، زوج الفنانة يشعل النار في الدولار ثم اشعل به سيجارته، ولم يكتفي بذلك ولكن قام بقذف عدد من الدولارات من فئة المائة في الهواء، مما تسبب في غضب واستياء المغردون لتباهي زوج الفنانة بالأموال.