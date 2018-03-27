بالفيديو.. زوج فنانة كويتية شهيرة يحرق 100 دولار لإشعال سيجارته
أثار زوج الفنانة الكويتية شهد ، حالة من الغضب والأستياء عقب نشر مقطع فيديو له وهو يقوم بإشعال النار في دولار من فئة الـ 100 ، وذلك من أجل إشعال سيجارته.
وأظهر مقطع الفيديو ، زوج الفنانة يشعل النار في الدولار ثم اشعل به سيجارته، ولم يكتفي بذلك ولكن قام بقذف عدد من الدولارات من فئة المائة في الهواء، مما تسبب في غضب واستياء المغردون لتباهي زوج الفنانة بالأموال.
الحربي[ عدد التعليقات: 632 ] نشر منذ 1 ساعة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، اللَّه يرحم الشّهيد – بإذن اللَّه عزّ وجلّ : صدّام حسين ✍🏻✍🏻✌🏻✌🏻
عطاكم درس ماتنسونه أبد 😂😂😂 عِقَاب لَكُم من اللَّه عزّ وجلّ ؛ بِسَبَب فسقكم وفجوركم ✌🏻✌🏻✌🏻
مع وافر المحبة .
فهد[ عدد التعليقات: 118 ] نشر منذ 1 ساعة
اسأل الله بهذا الساعه ان يمن عليك الفقر والبلاء ياكريم .
ابو عماد[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله يسخطه