امرأة تقتل خادمتها وتحرق جثتها.. والسبب ” السحر الأسود “

لندن(صدى):

قامت مصممة الأزياء البريطانية صابرينا قويدر، بقتل خادمتها الخاصة صوفي ليونيد، وأحرقت جثتها في الحديقة الخلفية للمنزل، بزعم ما أسمته بـ ” السحر الأسود ” .

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، عذبت ” صابرينا ” البالغة من العمر 35 عامًا، خادمتها بأدوات وحشية، وحبستها في حجرة داخل الحديقة الخلفية، وحجبت عنها الطعام؛ لتعيش في حياة بائسة؛ ليكون مصير الخادمة فرسية الأصل، الحرق بعد الموت.

وذكرت ” صابرينا ” أن الدافع وراء جريمتها، أن الخادمات تآمرت عليها، وحضرت لها سحرًا أسود؛ لتسيطر على حياتها، إضافة إلى أنها سرقت قلادة من الماس.