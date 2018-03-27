امرأة تقتل خادمتها وتحرق جثتها.. والسبب ” السحر الأسود “
قامت مصممة الأزياء البريطانية صابرينا قويدر، بقتل خادمتها الخاصة صوفي ليونيد، وأحرقت جثتها في الحديقة الخلفية للمنزل، بزعم ما أسمته بـ ” السحر الأسود ” .
وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، عذبت ” صابرينا ” البالغة من العمر 35 عامًا، خادمتها بأدوات وحشية، وحبستها في حجرة داخل الحديقة الخلفية، وحجبت عنها الطعام؛ لتعيش في حياة بائسة؛ ليكون مصير الخادمة فرسية الأصل، الحرق بعد الموت.
وذكرت ” صابرينا ” أن الدافع وراء جريمتها، أن الخادمات تآمرت عليها، وحضرت لها سحرًا أسود؛ لتسيطر على حياتها، إضافة إلى أنها سرقت قلادة من الماس.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشد انواع السحر هو الاسود
ثم يليه الابيض وجميعها كفر بالله
السحر الاسود بكل اسف ومرارة اكتبها يعد
في بعض البلدان منها حتى المسلمة مثل
إندونيسيا المغرب ومن غير المسلمة الهند
لديهم ان السحر ثقافة وليس حرام والعياذ بالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44600 ] نشر منذ 44 دقيقة
أسأل الله العفو والعافيه ,, آمين ,,
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3014 ] نشر منذ 31 دقيقة
نسأل الله السلامه