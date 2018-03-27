بالصور..معالم سياحية تبهر الأنظار بمحافظة ضرماء

سعيد العجل(صدى):

في ضل النهضة السياحية ضمن رؤية ٢٠٣٠ التي تشهدها مملكتنا الحبيبة أصبحنا نرى ونسمع عن أماكن ومناطق سياحية لم نسمع عنها من قبل، ومن تلك الأماكن محافظة ضرماء.

وتبعد ضرماء عن مدينة الرياض بمسافة ٥٠ كيلو متر وبها أجمل وأروع المعالم الحضارية، حيث مزرعة الجوهرة والتي يملكها رجل الأعمال مشعل بن فهد الفهد والذي صرح برغبته بجميع المشاركات الإنسانية والإجتماعية وخص بذلك أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة ،والأطفال الأيتام وذلك من خلال دعم ترفيهي وتوعوي من خلال تطوير مهاراتهم ومواهبهم العلمية والعملية.

ويوجد بالمزرعة إسطبل خيول وحيوانات وطيور ومسابح، وأشجار وكذلك أشجار النخيل.