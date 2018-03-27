كاتب سعودي : ” تسكير المحال وقت الصلاة بدعة “

عادل الحربي (صدى):

طالب الكاتب السعودي فهد الدغيثر بتطبيق قرار عدم تسكير المحال وقت الصلاة، مؤكدًا على وجود منافع كبيرة وواضحة للناس وللحركة التجارية والتنمية.

وقال الدغيثر : ” الإغلاق أصلاً بدعة وقد بدأت في زمن الحنابلة في بغداد ولا يوجد لها ذكر في زمن النبوة ولا في زمن الخلفاء الراشدين “.