كاتب سعودي : ” تسكير المحال وقت الصلاة بدعة “
طالب الكاتب السعودي فهد الدغيثر بتطبيق قرار عدم تسكير المحال وقت الصلاة، مؤكدًا على وجود منافع كبيرة وواضحة للناس وللحركة التجارية والتنمية.
وقال الدغيثر : ” الإغلاق أصلاً بدعة وقد بدأت في زمن الحنابلة في بغداد ولا يوجد لها ذكر في زمن النبوة ولا في زمن الخلفاء الراشدين “.
الهاوي[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 45 دقيقة
نعم أغلاق المحلات وقت الصلاة لايوجد لها ذكر في النبوة ولا في زمن الخلفاء الراشدين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44591 ] نشر منذ 44 دقيقة
هذا دبور جديد يزن على فصله من وظيفته وركنه مع سابقه المعتوه ,,
faeiz[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 43 دقيقة
هزلت كل مره يخرج لنا مثل هؤلاء الامعات الذين يحاربون اللدين كأن لايوجد مايتكلمون عنه سوء الصلاة والصلاة ..
يجب الضرب بيد من حديد وعقوبة كل من يتجرأ ويتكلم بأمر من أمور الدين وعقابهم اشد العقوبات
محمد[ عدد التعليقات: 2389 ] نشر منذ 41 دقيقة
ليس من اختصاصك يالاعلامي تفتي
ssالحربي[ عدد التعليقات: 145 ] نشر منذ 39 دقيقة
خلاص عرفنا إسمك وشكلك
يلا من يبغى الشهره (اللي بعدوووه )
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 38 دقيقة
يا غبي ….هذه سنه حسنه.. حالها كحال صلاة التراويح بالمساجد
ميكانيكي حوووووووت[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 32 دقيقة
هذا لو تساله كم عدد سنن الوضوء ماعرف
عفغقف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 27 دقيقة
حسبنا الله عليكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44591 ] نشر منذ 24 دقيقة
قال تعالى :
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) )) صدق الله العظيم ,,
,, أبعد هذا دليل وشرح وتفصيل ..!؟!؟!؟
استغفرالله[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 24 دقيقة
حتى حلق الحيه والتخبط في الدين والتحليل والتحريم على كيف الشخص مكان موجود في عهد النبوة والخلفاء الراشدين ليش تستنكرون عمل يكون في صالح المسلمين وفي خدمتهم واعانتهم على إداء فرائض الله عليهم
وتهملون الجانب الثاني وهو السكوت عن بعض المعاصي ومخالفات سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
فكيف نصدقك يافهد ونت بنفسك مخالف السنة النبوية في جهك هذا وين لحتيك أهل أحدمن المتابعين يرى سيماء الصلاح في جهك حتى تقول هذا بدعه وهذا ماهو موجود على عهد الخلفاء
في زمن النبوة وعهد الخلفاء الرشدين مجرد الشخص يسمع كلمة الله اكبر ترك الشغل الذي بيده وذهب الى الصلاة حيث قال أن الواحد أذا سمع النداء لصلاة وسمع ألله أكبر وكانت المسحه في يده أن كان رافعها فوق رماء وراء ظهره وأذكانت في ارض لم يرفعها مره ثانيه لم تلهيهم تجارتاًولابيع عن ذكرالله
مواطن[ عدد التعليقات: 1263 ] نشر منذ 20 دقيقة
اقترح مابين الاذن والاقامة في المساجد الا في المولات والاسواق 10 دقائق و 5 دقائق وقت الصلاة اصبح المجموع 15 دقيقة نظرا لكثرة النساء في الاسواق مما يتسبب طول انتظار في خارج المحلات انتظارا لفتح المحلات بعد الصلاة
سويلم الهزيمي[ عدد التعليقات: 4817 ] نشر منذ 20 دقيقة
انا اقول حت المحل يخرب طعمه 24 فاتح خلك تشتاق له وقت الصلاه الصلاه اهم من المحل وتسكيره 100 بالميه
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 15 دقيقة
حتى هاذي الاشكال صارت تفتي!!!!!