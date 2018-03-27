مشروع لتحويل الجوال إلى بطاقة صراف

علي القحطاني (صدى):

أعلنت البنوك السعودية عن مشروع لتحويل الهواتف الذكية إلى بطاقة صراف وذلك في الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضحت أنه سيتم رقمنة بطاقة الصراف الآلي ” مدى ” خلال الفترة المقبلة ليتم استخدامها عبر الهواتف، بحيث يكون أمام العميل خياران عند الشراء وهما استخدام البطاقة أو الهاتف الذكي، مشيرة إلى تطبيق مشروع رفع الحد الأعلى للدفع عبر نقاط البيع باستخدام بطاقة الصراف الآلي في شهر سبتمبر المقبل بعد أن كان الدفع محددًا بـ20 ألف ريال كحد أقصى لعملية الشراء.

وأشار المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن العميل سيتمكن من خلال المشروع الجديد من استخدام البطاقة بشكل مباشر عبر الهواتف الذكية.