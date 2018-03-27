سائق ” أوبر” يغتصب راكبة أثناء توصيلها

واشنطن(صدى):

اعتدى سائق أمريكي بشركة أوبر جنسيا على راكبة أثناء توصيلها في مدينة بوسطن، في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي.

وتلقت الشرطة بلاغا من امرأة تعاني من حالة من الضيق مع احتمال أن تكون ضحية اعتداء جنسي، وتم العثور عليها بعدما قام ضباط في إدارة شرطة جامعة نورث إيسترن برصد سيارة في الطرف الجنوبي للمدينة، ونقلت الراكبة إلى مستشفى قريب للعلاج.

وتم اعتقال السائق بتهمة الاغتصاب، ووفقاً لما صدر عن مكتب النائب العام، أنه في الاثنين الماضي، تم تحديد مبلغ مالي قيمته 10 آلاف دولار ككفالة للسائق، وأمر النائب العام بتسليم جواز سفره.