سائق ” أوبر” يغتصب راكبة أثناء توصيلها
اعتدى سائق أمريكي بشركة أوبر جنسيا على راكبة أثناء توصيلها في مدينة بوسطن، في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي.
وتلقت الشرطة بلاغا من امرأة تعاني من حالة من الضيق مع احتمال أن تكون ضحية اعتداء جنسي، وتم العثور عليها بعدما قام ضباط في إدارة شرطة جامعة نورث إيسترن برصد سيارة في الطرف الجنوبي للمدينة، ونقلت الراكبة إلى مستشفى قريب للعلاج.
وتم اعتقال السائق بتهمة الاغتصاب، ووفقاً لما صدر عن مكتب النائب العام، أنه في الاثنين الماضي، تم تحديد مبلغ مالي قيمته 10 آلاف دولار ككفالة للسائق، وأمر النائب العام بتسليم جواز سفره.
faeiz[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 39 دقيقة
” اعتدى سائق أمريكي بشركة أوبر جنسيا على راكبة أثناء توصيلها في مدينة بوسطن ” …
في أمريكا لو كان في السعودية وكان سعودي كان انتشر الخبر وعملوا هاشتاق بالتويتر وشهرو به فقط لانه سعودي ،،،
ابو سعود[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 12 دقيقة
هذا وهم عندهم عقاب للمتحرش ماسلمت منه .. واللي تحترم نفسها ما احد يقدر عليها