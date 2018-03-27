طرح مهن سباكة ونجارة في ملتقى التوظيف الثاني بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

قامت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقنيـ، بطرح ملتقى التوظيف الثاني في محافظة الطائف أمس الإثنين؛ لتوفير فرص وظيفية للشباب والشابات في منشآت القطاع الخاص، بمشاركة 25 جهة.

ويقدم الملتقى الذي سينتهي اليوم الثلاثاء أكثر من 600 فرصة وظيفية مختلفة، تنوعت بين مهن مختلفة بينها السباكة والنجارة والحدادة والتنجيد والطبخ والميكانيكا وحراسة الأمن، إلى جانب قيادة سيارات التوزيع وفني إنتاج، وحددت الرواتب بين 3 آلاف ريال و10 آلاف ريال بحسب المؤهل ونوع الوظيفة.