” بيونسيه ” تتعرض للعض في وجهها من نجمة شهيرة

نورة الشهري (صدى):

لمحت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجان عن المتسبب في ” عض ” النجمة بيونسيه بوجهها، في تصريحات لكنها لم تكشف عن أسمها، قائلة: ” لن أستطيع مغادرة الكوكب حتي يتسني لي معرفة مرتكب هذه الفعلة ” .

وأضافت: ” أستطيع فقط التفكير بشخص واحد، ولكنني لا أستطيع البوح باسمها، ولكنها الأسوأ “.

وتشير أصابع الاتهام إلى النجمة سناء لاثان، من قبل الجمهور حول فعلها هذا الأمر، ولكنها قالت إن هذا الأمر غير حقيقي بالمرة.