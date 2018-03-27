” بيونسيه ” تتعرض للعض في وجهها من نجمة شهيرة
لمحت عارضة الأزياء الأمريكية كريسي تيجان عن المتسبب في ” عض ” النجمة بيونسيه بوجهها، في تصريحات لكنها لم تكشف عن أسمها، قائلة: ” لن أستطيع مغادرة الكوكب حتي يتسني لي معرفة مرتكب هذه الفعلة ” .
وأضافت: ” أستطيع فقط التفكير بشخص واحد، ولكنني لا أستطيع البوح باسمها، ولكنها الأسوأ “.
وتشير أصابع الاتهام إلى النجمة سناء لاثان، من قبل الجمهور حول فعلها هذا الأمر، ولكنها قالت إن هذا الأمر غير حقيقي بالمرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27918 ] نشر منذ 2 ساعتين
إذا تعرضت لعضه في خدك ولاشفايفك
ولارقبتك
تحس الناس كلها تناظر لك👀👀👀😚
عاد لاصار فيها علامة لل💄
ياليل التحقيق🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 1 ساعة
عوافي يا شيخة
شكله رجال مزمز فيك وذبتي في غرام الحب
بنية ويش تستفيد يا حضي