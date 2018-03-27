محاولة محبطة لتميم..بوتين يرفض التدخل القطري لحل أزمة الجاسوس

طلال الضوي(صدى):

في محاولة بائسة لنظام الحمدين للوصول لمنصة الظهور والتأثير من خلال دعم كل القوى المعارضة خاصة المسلحة منها، عرض تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوساطة لحل الأزمة الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا بشأن الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، مقابل وقوف روسيا إلى جانب قطر في حال زاد الضغط الأمريكي عليها.

ومن جانبه أوضحت مصادر أن بوتين رفض عرض أمير قطر موجهاً له رسالة غير مباشرة جاء مضمونها أن موسكو لا تحتاج لوساطات دول صغيرة.

وكان تميم قد وصل العاصمة الروسية موسكو في إطار زيارة عمل من المقرر أن يلتقي خلالها بالرئيس الروسي، لبحث سبل تطوير التعاون بين روسيا وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، إلى جانب القضايا الملحة للأجندتين الدولية والإقليمية.

واعتبر الباحث الروسي نيكولاي سوخوف كبير الباحثين بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن زيارة تميم لموسكو تأتي كمحاولة من نظام تميم لتنويع علاقاته خاصة مع التغييرات المتكررة في الإدارة الأمريكية والتي لا تصب في صالحه.