عمرو أديب يفحم الجزيرة: ” قطر لا تقدر إلا على شراء البقر “

فهد السالم(صدى):

هاجم الإعلامي المصري عمرو أديب، قطر بشأن الشماتة التي يتعامل بها إعلامها ونظامها في وفاة أو إصابة أشخاص جراء إطلاق صاروخ باليستي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية على الرياض.

وقال أديب، في برنامجه ” كل يوم” على قناة “أون إي” المصرية مساء أمس الإثنين، إن قناة “الجزيرة” القطرية وصلت إلى مستوى مُتدنٍ من المهنية، مؤكداً أن أغلب العاملين بالقناة ليسوا قطريين، فأغلبهم مرتزقة يتم الدفع لهم ليقولوا ما تُريده الإدارة.

وأضاف، أن مشاعر القطريين تجاه السعودية والإمارات ظهرت على شكلها الحقيقي، ومدى كرههم للجميع، مُتابعاً: “هم يؤيدون تركيا وإيران فقط”.

وشدد أديب على أنه لم يعد أحد قادر على الوقوف أمام حكومات الدول الأربعة المكافحة للإرهاب، وأن الإعلام القطري تراجع أمام اجتياح الإعلام العربي، موضحاً، “قطر لا تقدر إلا على شراء البقر من أمريكا”.